Togni (Anev): “Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il tema della sicurezza è centrale da quando l’Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Questo ha portato, soprattutto negli ultimi 10 anni, a importanti sviluppi. Abbiamo un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza estremamente attivo, abbiamo fatto proposte di miglioramenti e aggiustamenti collaborando col ministero e le autorità preposte. Un obiettivo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il tema dellaè centrale da quando l’Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Questo ha portato, soprattutto negli ultimi 10 anni, a importanti sviluppi. Abbiamo un gruppo didedicato allaestremamente attivo, abbiamo fatto proposte di miglioramenti e aggiustamenti collaborando col ministero e le autorità preposte. Un obiettivo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Togni (Anev) : "Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro" - . Sono le parole di Simone Togni, presidente di Anev, l'associazione nazionale energia del vento, intervenuto durante il dibattito dal titolo 'Together for safety'. Questo ha portato, soprattutto negli ultimi 10 anni, a importanti sviluppi. Abbiamo un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza estremamente attivo, abbiamo fatto proposte di miglioramenti e aggiustamenti collaborando col ministero e ... (Liberoquotidiano.it)

'Together for safety' - Engie accende i riflettori sulla sicurezza sul lavoro - 160 cantieri e circa 65mila ore per lavoratore per ogni cantiere. Eosc vede coinvolte tutte le figure manageriali di Engie (oltre 800 manager, di cui 300 in Italia) e ha l'obiettivo di rafforzare il controllo dei rischi sui posti di lavoro attraverso una serie di azioni di gestione della sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi. (Liberoquotidiano.it)

Più soldi in busta paga - formazione e sicurezza sul lavoro : Atm rinnova l'accordo di secondo livello - Significativo rinnovo dell'accordo di secondo livello in ATM Spa. E' quanto comunicano Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Autoferro soddisfatti per "l'importante traguardo" che "non solo migliorerà le condizioni di lavoro, ma contribuirà a creare un ambiente più sereno e produttivo". "E' il... (Messinatoday.it)