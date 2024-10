The Electric State: Netflix svela il trailer del costosissimo film dei fratelli Russo con Millie Bobbie Brown (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tanto atteso blockbuster con la star di Stranger Things sta per arrivare, ecco le prime spettacolari immagini Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Electric State, il blockbuster dei fratelli Russo, con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Ambientato in un'America alternativa a metà degli anni '90, il film vede la star di Stranger Things nei panni di Michelle, una giovane ragazza che viaggia attraverso il Paese alla ricerca del fratello scomparso sulla scia di una guerra civile tra l'umanità e i robot che un tempo li servivano. Pratt interpreta Keats, un contrabbandiere che incontra lungo il cammino. Il cast comprende anche Stanley Tucci nel ruolo di Ethan Skate, Giancarlo Esposito nel ruolo Movieplayer.it - The Electric State: Netflix svela il trailer del costosissimo film dei fratelli Russo con Millie Bobbie Brown Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tanto atteso blockbuster con la star di Stranger Things sta per arrivare, ecco le prime spettacolari immaginiha diffuso in streaming ilufficiale di The, il blockbuster dei, con protagonistiBobbye Chris Pratt. Ambientato in un'America alternativa a metà degli anni '90, ilvede la star di Stranger Things nei panni di Michelle, una giovane ragazza che viaggia attraverso il Paese alla ricerca del fratello scomparso sulla scia di una guerra civile tra l'umanità e i robot che un tempo li servivano. Pratt interpreta Keats, un contrabbandiere che incontra lungo il cammino. Il cast comprende anche Stanley Tucci nel ruolo di Ethan Skate, Giancarlo Esposito nel ruolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Electric State - il film sci-fi con Millie Bobby Brown e Chris Pratt : il trailer e quando esce - Millie Bobby Brown è la protagonista del nuovo film dei fratelli Russo "The Electric State", una spettacolare avventura ambientata in una versione alternativa e retrofuturistica degli anni '90. Si tratta di uno dei titoli più attesi in arrivo prossimamente solo su Netflix che segna il ritorno... (Today.it)

The Electric State è il prossimo film di fantascienza dei fratelli Russo - con Chris Pratt e Millie Bobby Brown - The Electric State The Electric State ™/© 2024 Netflix. C'è infatti chi sarà visibile in carne e ossa e chi, invece, sarà presente con la propria voce. I resti di un mondo di divertimento tra terre desolate Questa è l'impressione che danno le prime immagini del film. L'automa sembra essere controllato da Christopher, il fratellino, che lei credeva morto, così, accompagnata dal robot, attraversa ... (Gqitalia.it)

The Electric State : Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel nuovo film dei fratelli Russo (FOTO) - The Electric State è ambientato nel 1994, dopo una battaglia tra l’umanità e l’intelligenza artificiale che si è conclusa senza vincitori. I fratelli Russo sono stati confermati come registi nel dicembre 2020, mentre il casting è iniziato nel 2022 e le riprese sono partite lo stesso anno. Come dicevamo, il film è tratto dalla graphic novel di Simon Stålenhag, e la sua trasposizione ... (Cinemaserietv.it)