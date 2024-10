TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - TenarisDalmine, sede operativa Italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh all'anno di energia verde certificata. Per TenarisDalmine - si legge in una nota congiunta - l'accordo è un nuovo tassello nella strategia di decarbonizzazione di Tenaris, che ha pianificato di ridurre, a livello globale, le proprie emissioni specifiche di CO2 del 30% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2018. Iltempo.it - TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) -, sede operativana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), undella durata di 7, che prevede lada parte didi 15 GWh all'anno di energiacertificata. Per- si legge in una nota congiunta - l'accordo è un nuovo tassello nella strategia di decarbonizzazione di Tenaris, che ha pianificato di ridurre, a livello globale, le proprie emissioni specifiche di CO2 del 30% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2018.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - “Questo contratto è un passaggio significativo nella transizione di TenarisDalmine verso una produzione sempre più sostenibile - sottolinea Michele Della Briotta, presidente Tenaris Europa e ad di TenarisDalmine - La scelta di approvvigionarci di energia verde risponde alla volontà di integrare soluzioni a basso impatto ambientale nei nostri processi produttivi, contribuendo alla riduzione ... (Liberoquotidiano.it)

TenarisDalmine - da Axpo Italia una fornitura di 15 GWh annui di energia verde per 7 anni - Axpo unisce l’esperienza e la competenza di oltre 7. Tenaris fornisce anche tubi e componenti tubolari per applicazioni energetiche a basse emissioni di carbonio come pozzi geotermici, centrali di termovalorizzazione (bioenergia), stazioni di stoccaggio e rifornimento di idrogeno, parchi solari ed eolici. (Bergamonews.it)

Contratto TenarisDalmine-Axpo per la fornitura di energia green - La fornitura di Axpo, si legge ancora, è un ulteriore passo nella strategia aziendale di decarbonizzazione di Tenaris in Italia, che si aggiunge al progetto dell'elettrolizzatore in corso con Snam e Tenova per la produzione on site di idrogeno utilizzato come combustibile alternativo al gas naturale (per il trattamento termico dei prodotti), e il progetto di ricerca ReMFra, co-finanziato dalla ... (Quotidiano.net)