Svastiche, aggressioni razziste e incitamento al nazifascismo: minorenni perquisiti in tutta Italia

(Di giovedì 17 ottobre 2024)e foto con repliche di armi in cht, insulti e. La Polizia di Stato di Milano ha dato esecuzione a una serie di perquisizioni nell’ambito di un’indagine contro l’alla violenza per motivi razziali. L’attività di indagine svolta dalla Digos di Milano trae origine dall’esecuzione di una misura cautelare eseguita a carico di un minore di origini ucraine, arrestato per aver compiuto diversein metropolitana a sfondo razzista. Il minore, che secondo gli inquirenti segue una ideologia nazifascista, prima dellemostrava la svastica tatuata sul petto gridando “i fascisti sono tornati”.