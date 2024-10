Gaeta.it - Strategia di Zelensky: la via per la risoluzione del conflitto ucraino nel prossimo anno

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Volodymyr, presidente dell’Ucraina, ha delineato un ambizioso piano strategico in cinque punti per cercare di porre fine alcon la Russia entro il. La sua proposta, intitolata “Piano per la vittoria“, include misure chiave come l’ingresso nella NATO, l’invio di armi senza restrizioni, l’implementazione di deterrenza strategica, la valorizzazione economica delle risorse ucraine e le prospettive di sicurezza post-guerra. Questi elementi saral centro del vertice dei ministri della Difesa NATO in programma a Bruxelles, nel quale si discuterà del futuro dell’Ucraina nell’alleanza. Invito a entrare nella NATO Il primo punto del piano dienfatizza l’importanza di un invito ufficiale da parte della NATO.