Sgomberate le case occupate dai rom del campo abusivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sgombero alle case occupate dai rom del campo di Albuccione a Pichini di Guidonia. Stamattina i blindati della polizia si sono presentati davanti alla palazzina di via Giotto e hanno proceduto all'allontanamento degli occupanti, concluso e avvenuto - secondo quanto si apprende - senza nessuna Romatoday.it - Sgomberate le case occupate dai rom del campo abusivo Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sgombero alledai rom deldi Albuccione a Pichini di Guidonia. Stamattina i blindati della polizia si sono presentati davanti alla palazzina di via Giotto e hanno proceduto all'allontanamento degli occupanti, concluso e avvenuto - secondo quanto si apprende - senza nessuna

