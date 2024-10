361magazine.com - ‘Se mi lasci non vale’ al via il 21 ottobre, ecco le sette coppie in gioco

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Al via “Se minon vale” a partire dal 21condotto da Luca Barbareschi su Raidue.leche prenderanno parte al reality Mancano pochi giorni al debutto del nuovo programma di Raidue, il docu reality dal titolo “Se minon vale” condotto da Luca Barbareschi. Protagonisti del format sonoche dovranno vivere sotto lo stesso tetto e affrontare i loro problemi di coppia per vedere se la relazione può andare avanti. Nella gestione dei loro problemi, saranno aiutati da dei professionisti. Leggi anche–> Grande Fratello, aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria: la reazione del gieffino spiazzasvelate le: Giulia e Mirko Carlotta e Diego Aneta e Daniel Andrea e Michela Andrea e Federica Alessandro e Clarisse Alessandro A e Floriana Tra queste, una è composta da attori.