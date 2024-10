Scritte offensive in un luogo simbolo di Napoli: l'intervento di rimozione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Su segnalazione del sindaco Gaetano Manfredi, gli operatori della Napoli Servizi sono intervenuti questa mattina in piazza Municipio per rimuovere alcune Scritte offensive comparse sui marmi.L’intervento è stato eseguito nell’emiciclo, nei pressi della Fontana del Nettuno, già in passato Napolitoday.it - Scritte offensive in un luogo simbolo di Napoli: l'intervento di rimozione Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Su segnalazione del sindaco Gaetano Manfredi, gli operatori dellaServizi sono intervenuti questa mattina in piazza Municipio per rimuovere alcunecomparse sui marmi.L’è stato eseguito nell’emiciclo, nei pressi della Fontana del Nettuno, già in passato

