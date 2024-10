Sci alpino: ok della Fis per le gare di Coppa del Mondo 24/25 a Soelden (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Federazione internazionale sci e snowboard (Fis) ha dato il via libera alle prove di Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 a Soelden dopo il controllo della neve positivo da parte dei tecnici. La gara di apertura della nuova stagione è quindi confermata in data 26 (gigante donne) e 27 (gigante uomini) ottobre.  Sci alpino: ok della Fis per le gare di Coppa del Mondo 24/25 a Soelden SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Federazione internazionale sci e snowboard (Fis) ha dato il via libera alle prove dideldi sci2024/2025 adopo il controlloneve positivo da parte dei tecnici. La gara di aperturanuova stagione è quindi confermata in data 26 (gigante donne) e 27 (gigante uomini) ottobre.  Sci: okFis per ledidel24/25 aSportFace.

Sci alpino - Goggia e Nicol Delago si allenano in Val Senales : corsa contro il tempo verso la Coppa del Mondo - Tempi di recupero accorciati per Nicol, rispetto ai due mesi inizialmente previsti in seguito all’intervento chirurgico, con la sorella maggiore di Nadia che può già cominciare a sciare in preparazione della Coppa del Mondo. Il calendario del Circo Bianco si aprirà come di consueto con il gigante di Sölden (Austria) nel weekend 26-27 ottobre sul ghiacciaio Rettenbach, per poi proseguire a metà ... (Oasport.it)

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2024/2025 : tutte le tappe e le gare maschili e femminili - Scopriamo, di seguito, il programma dettagliato con tutte le tappe e le gare previste, sia per le donne che per gli uomini. Anton (Austria): una discesa ed un super-G femminili 11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili 14 gennaio, Flachau (Austria): uno slalom femminile in notturna 14-19 gennaio, Wengen (Svizzera): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili 16-19 ... (Sportface.it)

Sci alpino : frattura al pollice per Della Vite - in dubbio per esordio in Coppa del Mondo - Il bergamasco è quindi in dubbio per l’esordio stagionale in Coppa del Mondo a Soelden, in programma il 27 ottobre. Della Vite rientrerà in Italia per essere operato alla clinica La Madonnina di Milano. Il gigantista azzurro, in seguito ad una caduta in allenamento, ha riportato la frattura scomposta del pollice della mano destra e un piccolo taglio alla gamba destra, già suturato con tre punti. (Sportface.it)