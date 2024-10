Sabato al Pala Miwa i Boars sfidano Monopoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Miwa Energia Cestistica Benevento, dopo la trasferta di Brindisi, torna al Pala Miwa per affrontare la corazzata Manelli Monopoli. Altro scontro con una squadra di vertice, dunque, per i Boars, che vorranno dire la loro contro un avversario ambizioso come Monopoli. La squadra di coach Paternoster, infatti, è la prima candidata alla promozione e vanta una striscia aperta di tre vittorie. A trascinare la compagine pugliese sin qui, il ben noto Laquintana, che sta viaggiando ad oltre 25 punti ad allacciata, ed il lungo francese Preira, oltre ai vari Calisi, Formica, Milosevic e Aguzzoli. La squadra di coach Parrillo, dalla sua, sta continuando il proprio percorso di crescita e di affiatamento, che per una squadra giovane come la Miwa è fondamentale, in vista di un campionato lungo e molto competitivo. Anteprima24.it - Sabato al Pala Miwa i Boars sfidano Monopoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaEnergia Cestistica Benevento, dopo la trasferta di Brindisi, torna alper affrontare la corazzata Manelli. Altro scontro con una squadra di vertice, dunque, per i, che vorranno dire la loro contro un avversario ambizioso come. La squadra di coach Paternoster, infatti, è la prima candidata alla promozione e vanta una striscia aperta di tre vittorie. A trascinare la compagine pugliese sin qui, il ben noto Laquintana, che sta viaggiando ad oltre 25 punti ad allacciata, ed il lungo francese Preira, oltre ai vari Calisi, Formica, Milosevic e Aguzzoli. La squadra di coach Parrillo, dalla sua, sta continuando il proprio percorso di crescita e di affiatamento, che per una squadra giovane come laè fondamentale, in vista di un campionato lungo e molto competitivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Miwa subito vincente nel nuovo palazzetto : battuto il Basket Taranto - ; Murolo A. 14; Ndour R. 10; Bongiovanni M. J. A trascinare i Boars le due torri Ordine e Ndour, entrambi in doppia doppia, coadiuvati da una solida prestazione da parte di tutti gli interpreti, sia in attacco che in difesa. È ancora Salerno a riportare sotto i suoi, con due triple in rapida sequenza, per il nuovo -5 a 3?. (Anteprima24.it)

La squadra femminile della Miwa Energia pronta per il raduno al Pala Miwa - Le giovani Under 19 Emma Zambottoli, Chiara Saccomanno, Chiara Pasquariello, Martina Zotti, e Francesca Pia Vitillo completano la squadra. Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi prende il via la preparazione della squadra femminile di Serie C della Miwa Energia Cestistica Benevento, che si radunerà al nuovo Pala Miwa sotto la guida di Coach Gigi De Martino e Nicola Rotondi. (Anteprima24.it)

Primo test prestagionale per i Boars al Pala Miwa contro Marigliano - 8; Miraglia M. 6; Rianna W. 7; Ndour R. 12; Castellitto A. ; Piscopo L. 5; Della Pia M.   Andando al match, la squadra di Coach Parrillo, nonostante le assenze degli indisponibili Di Nunno e Ndour, è riuscita ad imporsi con il risultato di 79-61, accumulando un buon vantaggio principalmente nel quarto periodo, in cui i sanniti hanno rotto definitivamente gli indugi, dando buone impressioni a ... (Anteprima24.it)