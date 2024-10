Rinviata la Sagra del Ficodindia dell’Etna di Belpasso (Di giovedì 17 ottobre 2024) A causa delle avverse condizioni meteo previste per il 18-19-20 ottobre 2024, la Sagra del Ficodindia dell’Etna Dop di Belpasso (in programma proprio per venerdì 18, sabato 19, domenica 20 ottobre, presso la Villa comunale “Nino Martoglio”) è stata Rinviata a venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 Cataniatoday.it - Rinviata la Sagra del Ficodindia dell’Etna di Belpasso Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A causa delle avverse condizioni meteo previste per il 18-19-20 ottobre 2024, ladelDop di(in programma proprio per venerdì 18, sabato 19, domenica 20 ottobre, presso la Villa comunale “Nino Martoglio”) è stataa venerdì 1, sabato 2 e domenica 3

