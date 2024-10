Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania, l’arrivo a Brindisi (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quattro dei 16 migranti trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in Italia. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin. Nei centri in Albania possono essere trasferiti infatti solo maschi adulti non L'articolo Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania, l’arrivo a Brindisi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –dei 16trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin. Nei centri in Albania possono essere trasferiti infatti solo maschi adulti non L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I quattro migranti (già) rispediti in Italia dall'Albania - Dei 16 migranti mandati in Albania dall'Italia, quattro hanno già fatto ritorno nel nostro Paese a bordo della nave Libra della Marina militare. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin. Nei centri in Albania... (Today.it)

Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania - l’arrivo a Brindisi - (Adnkronos) – Quattro dei 16 migranti trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in Italia. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin. Nei centri in Albania possono essere trasferiti infatti solo maschi adulti non […]. (Periodicodaily.com)

Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania - l’arrivo a Brindisi - Si tratta di due minori e di […]. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin Quattro dei 16 migranti trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in Italia. Trasportati dalla nave della Marina Militare Libra. (Sbircialanotizia.it)