Pioggia e temporali: allerta meteo gialla nel Lazio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla dalla sera/notte di oggi, giovedì 17 ottobre, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regioneha emesso un’dalla sera/notte di oggi, giovedì 17 ottobre, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo nel Lazio : previsti temporali e forti venti nelle prossime ore - Si raccomanda di limitare gli spostamenti non essenziali e di adottare misure preventive, specialmente per le persone che risiedono in aree vulnerabili o isolate. La preparazione a tali eventi eccezionali, che purtroppo possono manifestarsi con una certa frequenza, è fondamentale per ridurre al minimo i danni e garantire una gestione più efficace delle emergenze. (Gaeta.it)

Temporali e grandinate a Frosinone e nel Lazio : scatta l'allerta meteo - Temporali previsti su Frosinone e nel Lazio per le prossime ore. La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo dalla sera/notte di oggi, giovedì 17 ottobre, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a... (Frosinonetoday.it)

Forte perturbazione in arrivo sul Lazio : la regione dirama l’Allerta Meteo Gialla - Rischi Previsti e Precauzioni Le condizioni atmosferiche includono forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e locali grandinate. I temporali potrebbero portare a situazioni di emergenza, quindi è importante seguire le indicazioni per la propria sicurezza. È consigliabile prestare attenzione agli spostamenti, evitando zone potenzialmente a rischio allagamento e rispettando tutte le ... (Dayitalianews.com)