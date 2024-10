Pattuglie sulla Tremezzina. Gli incidenti sono dimezzati (Di giovedì 17 ottobre 2024) incidenti stradali quasi dimezzati sulla statale Regina e nel territorio dell’alto lago nel periodo estivo. La Polizia Stradale di Como, ha concluso l’attività stagionale nel distaccamento estivo di Tremezzina, attivato il 20 giugno e concluso due giorni fa, martedì 15 ottobre. Durante questo periodo, le Pattuglie della Polstrada hanno intensificato i controlli sui divieti imposti soprattutto al transito dei mezzi pesanti – che riguardavano principalmente limitazioni orarie - dall’ordinanza Anas, contestando un totale di 74 violazioni a tale interdizione. Complessivamente sono state elevate 528 violazioni al Codice della Strada e alle leggi complementari, per i più svariati casi. Ilgiorno.it - Pattuglie sulla Tremezzina. Gli incidenti sono dimezzati Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)stradali quasistatale Regina e nel territorio dell’alto lago nel periodo estivo. La Polizia Stradale di Como, ha concluso l’attività stagionale nel distaccamento estivo di, attivato il 20 giugno e concluso due giorni fa, martedì 15 ottobre. Durante questo periodo, ledella Polstrada hanno intensificato i controlli sui divieti imposti soprattutto al transito dei mezzi pesanti – che riguardavano principalmente limitazioni orarie - dall’ordinanza Anas, contestando un totale di 74 violazioni a tale interdizione. Complessivamentestate elevate 528 violazioni al Codice della Strada e alle leggi complementari, per i più svariati casi.

