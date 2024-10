Operazione anti spaccio in zona stazione: nei guai anche tre ragazzini (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNuovi controlli nella zona di Piazza XX Settembre e Montagnola che hanno portato all’arresto di quattro cittadini stranieri e alla denuncia di altri due, in un’Operazione mirata a contrastare il degrado e lo spaccio di sostanze stupefacenti Bolognatoday.it - Operazione anti spaccio in zona stazione: nei guai anche tre ragazzini Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYNuovi controlli nelladi Piazza XX Settembre e Montagnola che hanno portato all’arresto di quattro cittadini stranieri e alla denuncia di altri due, in un’mirata a contrastare il degrado e lodi sostanze stupefacenti

