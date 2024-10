Liberoquotidiano.it - "Non posso tollerare le falsità": Del Debbio blocca la Lorenzin, caos in studio | Guarda

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Sul lato umano, penso che sarà lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quello che succede in Albania sarà molto difficile da verificare, soprattutto nell'applicazione delle norme che ci sono adesso, come l'accesso all'avvocato": Beatricelo ha detto in collegamento con Paolo Dela 4 di Sera su Rete 4, riferendosi ai centri per migranti inaugurati in Albania, frutto di un accordo tra l'Italia di Giorgia Meloni e il Paese guidato da Edi Rama. Le parole della dem hanno sconcertato il conduttore, che quindi ha provato a replicare. Ma laha insistito: "Mi scusi Del, io non l'ho mai interrotta". "La interrompo io, perché nonche si dicano delle cose totalmente false", ha controbattuto quindi il giornalista.