Mister Movie | Liam Payne online l’audio della telefonata al 911 prima della tragica caduta dal balcone

Liam Payne online l'audio della telefonata al 911 prima della tragica caduta dal balcone

Prima della tragica caduta dal balcone che ha causato la morte di Liam Payne, il direttore dell'hotel in cui soggiornava l'ex membro dei One Direction aveva chiamato il 911, preoccupato per il comportamento distruttivo del cantante. Payne, secondo la chiamata, appariva in evidente stato di alterazione, presumibilmente sotto l'effetto di alcol e droghe, e stava devastando la sua stanza d'albergo.

Le ultime ore dell'ex star dei One Direction tra segnalazioni e disperazione

La chiamata al numero d'emergenza è stata effettuata dal manager dell'hotel CasaSur di Palermo, Buenos Aires, nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17:00. Secondo le trascrizioni ottenute da fonti come la CNN e La Nacion, il direttore ha informato l'operatore di una situazione allarmante: Payne stava vivendo un crollo nervoso all'interno della sua stanza al terzo piano.

