Milano: disordini per video musicale, Baby Gang condannato a 3 anni e 4 mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è stato condannato a Milano - al termine del processo con rito abbreviato - a 3 anni e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata per l'assembramento - organizzato per realizzare un video musicale - del 10 aprile del 2021 in zona a San Siro, poi sfociato in un lancio di oggetti contro la polizia. Secondo le indagini, il giovane trapper - che a breve inizierà un tour in giro per l'Europa - avrebbe partecipato alla realizzazione di un videoclip musicale di Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, oggi 'punito' con un anno e sei mesi di messa alla prova. L'appello via social era stato raccolto, nonostante fosse un periodo di piena pandemia, da circa 300 giovani e giovanissimi, poi scappati in gran parte all'arrivo della polizia. Liberoquotidiano.it - Milano: disordini per video musicale, Baby Gang condannato a 3 anni e 4 mesi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ott. (Adnkronos) - Zaccaria Mouhib, in arte, è stato- al termine del processo con rito abbreviato - a 3e 4per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata per l'assembramento - organizzato per realizzare un- del 10 aprile del 2021 in zona a San Siro, poi sfociato in un lancio di oggetti contro la polizia. Secondo le indagini, il giovane trapper - che a breve inizierà un tour in giro per l'Europa - avrebbe partecipato alla realizzazione di unclipdi Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, oggi 'punito' con un anno e seidi messa alla prova. L'appello via social era stato raccolto, nonostante fosse un periodo di piena pandemia, da circa 300 giovani e giovanissimi, poi scappati in gran parte all'arrivo della polizia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - tre anni e 4 mesi a Baby Gang per la rissa e l’aggressione ai poliziotti a San Siro - È la condanna inflitta oggi in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale inflitta al trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 23 anni, in vetta alle classifiche negli ultimi mesi, con milioni di follower sui social, con un tour europeo in partenza e già finito imputato in altri processi milanesi. (Ilgiorno.it)

Milano criminale - il rapinatore ucciso e i baby nazisti : l’epidemia di violenza nella capitale del business - La tragedia di Manuel Mastrapasqua, le indagini sui “baby nazisti”, il rapinatore ucciso: Milano è in preda ad un’escalation di violenza. Un’emergenza sicurezza che sta tenendo in scacco il capoluogo lombardo già da diversi mesi. “Sei un morto che cammina”, avrebbe detto Cataldo ad Anghinelli. Solo per Milano parliamo che ci sarebbero almeno 200 operatori in più”, ha spiegato Stefano Paoloni, ... (Notizie.com)

Una baby gang minaccia e ruba un cellulare a un 15enne a Milano : arrestati - Martedì 1 ottobre, a Porta Nuova, nel centro cittadino di Milano, un 15enne è stato derubato da una baby gang di coetanei. Gli hanno sottratto il cellulare e poi sono stati arrestati dalla Polizia.Continua a leggere . (Fanpage.it)