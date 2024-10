Milan, Reijnders: “Vogliamo vincere, fiducia nel gruppo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Possiamo ancora cambiare il nostro destino. Non abbiamo giocato bene nelle ultime uscite e i risultati sono mancati, ma l’importante è rimanere uniti come gruppo ed essere compatti. Abbiamo la qualità per cambiare la nostra stagione. Noi Vogliamo vincere, sappiamo che le prossime partite sono importanti. Ho tantissima fiducia in questo gruppo e possiamo fare meglio di quanto fatto ultimamente”. Queste le dichiarazioni di Tijjani Reijnders ai microfoni di Sky a pochi giorni dalla ripresa dei campionati. Milan, Reijnders: “Vogliamo vincere, fiducia nel gruppo” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Possiamo ancora cambiare il nostro destino. Non abbiamo giocato bene nelle ultime uscite e i risultati sono mancati, ma l’importante è rimanere uniti comeed essere compatti. Abbiamo la qualità per cambiare la nostra stagione. Noi, sappiamo che le prossime partite sono importanti. Ho tantissimain questoe possiamo fare meglio di quanto fatto ultimamente”. Queste le dichiarazioni di Tijjaniai microfoni di Sky a pochi giorni dalla ripresa dei campionati.: “nel” SportFace.

Elezioni regionali - svelati i candidati della Lega : "Siamo radicati nel territorio. Vogliamo costruire un gruppo nuovo" - Presentati i 5 candidati della Lega che formeranno la lista del Carroccio del collegio di Forlì-Cesena alle prossime elezioni regionali del 17-18 novembre. Sarà capolista il vicesindaco uscente Daniele Mezzacapo. Completano la lista Simona Buda, presidente della società pubblica Alea Ambiente... (Forlitoday.it)

Ismajli - muro e leader dell’Empoli. "I segreti : il gruppo e l’attenzione. Così vogliamo battere la Lazio» - Mi sento più sicuro nei miei interventi e la mia capacità di leggere il gioco è migliorata. . Faremo di tutto per rompere anche questo tabù e portare a casa un altro risultato positivo". Imbattuti dopo 8 gare, solo 4 gol subiti: qual è il segreto di questo Empoli? "Il gruppo e lo spirito di squadra perché non molliamo mai, non dobbiamo però fermarci ma continuare tutti insieme così". (Sport.quotidiano.net)

Percassi : «Noi vogliamo continuare a CRESCERE come gruppo Atalanta. Sul mercato…» - DICHIARAZIONI LUCA PERCASSI ACQUA LETE E ATALANTA […]. Maglia Atalanta 2024 2025, le DICHIARAZIONI di Luca Percassi su quella che sarà la nuova stagione: parlando anche del mercato Alla conferenza stampa per la presentazione della nuova maglia dell’Atalanta 2024 2025, Luca Percassi ha voluto rilasciare queste dichiarazione. (Calcionews24.com)