Latina / Una telefonata minaccia la presenza di un ordigno esplosivo a scuola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Latina – Questa mattina, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Latina è pervenuta una richiesta di intervento da parte della Dirigente Scolastica di un istituto scolastico che riferiva di una telefonata pervenuta poco prima presso i loro uffici una telefonata con la quale era stata segnalata la presenza di un ordigno esplosivo all’interno L'articolo Latina / Una telefonata minaccia la presenza di un ordigno esplosivo a scuola Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Una telefonata minaccia la presenza di un ordigno esplosivo a scuola Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Questa mattina, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri diè pervenuta una richiesta di intervento da parte della Dirigente Scolastica di un istituto scolastico che riferiva di unapervenuta poco prima presso i loro uffici unacon la quale era stata segnalata ladi unall’interno L'articolo/ Unaladi unTemporeale Quotidiano.

Latina, allarme a scuola: “C’è una bomba, evacuate l’edificio”. Ma era falso: indagini sul responsabile - LATINA – La telefonata a scuola di una voce maschile che annunciava una bomba, ha costretto questa mattina all’evacuazione cautelativa di una scuola di Latina. A chiedere l’intervento delle forze dell ... (radioluna.it)

Falso allarme bomba all’Istituto Galilei-Sani di Latina: verifica conclusa senza minacce - Latina, falso allarme bomba all'Istituto Galilei-Sani. Le forze dell'ordine non hanno trovato traccia di esplosivi, confermando la sicurezza dell'istituto dopo l'ispezione. (latinaquotidiano.it)

