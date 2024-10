L'Antica Cantina di San Severo nomina il nuovo presidente: è Lucio Umberto Pistillo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quest'oggi, 17 ottobre, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della cooperativa Antica Cantina di San Severo.Il nuovo consigliere subentrante è Alfredo Ciro Matarante, mentre il neo presidente del Consiglio di Amministrazione e Lucio Umberto Pistillo.Sostituisce il presidente Foggiatoday.it - L'Antica Cantina di San Severo nomina il nuovo presidente: è Lucio Umberto Pistillo Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quest'oggi, 17 ottobre, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della cooperativadi San.Ilconsigliere subentrante è Alfredo Ciro Matarante, mentre il neodel Consiglio di Amministrazione e.Sostituisce il

