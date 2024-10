La terza volta di Zelensky dal Papa: l’impegno per la pace (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è svolta l’11 ottobre scorso, come da programma, la terza visita del presidente ucraino Zelensky in Vaticano da Papa Francesco. Fondamentali si possono ritenere i colloqui in Segreteria di Stato sulla situazione umanitaria, le vie per una pace stabile e giusta, questioni relative alla vita religiosa nel Paese. Dal leader di Kiev una richiesta La terza volta di Zelensky dal Papa: l’impegno per la pace L'Identità. Lidentita.it - La terza volta di Zelensky dal Papa: l’impegno per la pace Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è sl’11 ottobre scorso, come da programma, lavisita del presidente ucrainoin Vaticano daFrancesco. Fondamentali si possono ritenere i colloqui in Segreteria di Stato sulla situazione umanitaria, le vie per unastabile e giusta, questioni relative alla vita religiosa nel Paese. Dal leader di Kiev una richiesta Ladidalper laL'Identità.

