La raccolta delle olive all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1: un progetto educativo in natura (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della tradizione mediterranea, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ha avviato un’iniziativa educativa unica che unisce gli alunni e la natura attraverso la raccolta delle olive. Questo progetto, che coinvolge diverse classi della scuola, non solo si propone di educare i ragazzi riguardo le pratiche agricole, ma anche di celebrare e preservare la cultura del territorio, all’insegna della sostenibilità ambientale e del rispetto per il nostro patrimonio culturale. L’iniziativa educativa: tradizione e pratica a contatto con la natura L’idea di avviare un progetto di raccolta delle olive è emersa dalla volontà delle insegnanti di gestire attivamente il giardino scolastico, seguendo le tempistiche delle diverse stagioni. Gaeta.it - La raccolta delle olive all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1: un progetto educativo in natura Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della tradizione mediterranea, l’Istituto1 ha avviato un’iniziativa educativa unica che unisce gli alunni e laattraverso la. Questo, che coinvolge diverse classi della scuola, non solo si propone di educare i ragazzi riguardo le pratiche agricole, ma anche di celebrare e preservare la cultura del territorio, all’insegna della sostenibilità ambientale e del rispetto per il nostro patrimonio culturale. L’iniziativa educativa: tradizione e pratica a contatto con laL’idea di avviare undiè emersa dalla volontàinsegnanti di gestire attivamente il giardino scolastico, seguendo le tempistichediverse stagioni.

