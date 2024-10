La mamma che costringe la figlia piccola a fare sesso al telefono col suo amante (Di giovedì 17 ottobre 2024) sesso telefonico a 13 anni con un uomo. Rapporti sessuali a distanza, anche più volte al giorno, sotto la regia della mamma. Le accuse sono pesanti, pesantissime. Una donna avrebbe costretto, per quasi 5 anni, sua figlia di 13 anni al sesso videotelefonico con il suo amante, un 52enne di Milano Today.it - La mamma che costringe la figlia piccola a fare sesso al telefono col suo amante Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)telefonico a 13 anni con un uomo. Rapporti sessuali a distanza, anche più volte al giorno, sotto la regia della. Le accuse sono pesanti, pesantissime. Una donna avrebbe costretto, per quasi 5 anni, suadi 13 anni alvideotelefonico con il suo, un 52enne di Milano

Sesso telefonico a 13 anni con uno sconosciuto - sotto la regia della madre : via al processo - Questo. . . LECCE - Costretta da quando aveva 13 anni ad avere una relazione sentimentale telefonica con un individuo che, inizialmente, le fu fatto credere fosse un coetaneo, mentre aveva quasi il quadruplo dei suoi anni, e ad avere con lui rapporti sessuali a distanza, anche più volte al giorno. (Lecceprima.it)

