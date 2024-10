Kamala Harris intervistata da Fox: attacchi Trump sull’immigrazione e presa di distanze da Biden (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non sarà una continuazione della presidenza di Joe Biden”. È stata l’affermazione politicamente più importante che Kamala Harris ha fatto durante una tesa intervista con Fox News, la Tv di riferimento per repubblicani e conservatori Usa. L’intervista è durata 25 minuti ed è stata condotta da Bret Baier, l’anchorman responsabile delle news politiche, considerato un moderato rispetto ad altri conduttori di Fox come Sean Hannity e Jesse Watter, ma che comunque ha incalzato Harris su immigrazione, transizione di genere pagate con i soldi dei contribuenti, autonomia da Biden. L’apparizione di Harris davanti alle telecamere di Fox è stata comunque mirata al pubblico più anziano e tendenzialmente conservatore dell’emittente. Ilfattoquotidiano.it - Kamala Harris intervistata da Fox: attacchi Trump sull’immigrazione e presa di distanze da Biden Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non sarà una continuazione della presidenza di Joe”. È stata l’affermazione politicamente più importante cheha fatto durante una tesa intervista con Fox News, la Tv di riferimento per repubblicani e conservatori Usa. L’intervista è durata 25 minuti ed è stata condotta da Bret Baier, l’anchorman responsabile delle news politiche, considerato un moderato rispetto ad altri conduttori di Fox come Sean Hannity e Jesse Watter, ma che comunque ha incalzatosu immigrazione, transizione di genere pagate con i soldi dei contribuenti, autonomia da. L’apparizione didavanti alle telecamere di Fox è stata comunque mirata al pubblico più anziano e tendenzialmente conservatore dell’emittente.

