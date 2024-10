Israele schiera gli Thaad, super missili intercettori senza esplosivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, con un una coppia di grandi aerei cargo C-17 protetti da una scorta di caccia, sono arrivati presso le basi aeree di Ramon e Nevatim, nel sud di Israele, i tecnici militari statunitensi e l’equipaggiamento necessario per allestire una batteria del sistema antimissile Thaad, sigla che sta per Terminal High Altitude Area Defense, letteralmente Difesa dell’area terminare ad alta quota. Un’arma che Washington ha deciso di rischierare in Israele per potenziare le sue capacità di difesa, soprattutto dopo l’attacco ad alta intensità avvenuto il primo ottobre scorso. Panorama.it - Israele schiera gli Thaad, super missili intercettori senza esplosivo Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, con un una coppia di grandi aerei cargo C-17 protetti da una scorta di caccia, sono arrivati presso le basi aeree di Ramon e Nevatim, nel sud di, i tecnici militari statunitensi e l’equipaggiamento necessario per allestire una batteria del sistema antimissile, sigla che sta per Terminal High Altitude Area Defense, letteralmente Difesa dell’area terminare ad alta quota. Un’arma che Washington ha deciso di rire inper potenziare le sue capacità di difesa, soprattutto dopo l’attacco ad alta intensità avvenuto il primo ottobre scorso.

