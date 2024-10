Indagini Digos in tutta Italia: una rete razzista affiliava minorenni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono le Indagini contro i militanti di una rete razzista e suprematista organizzata in rete e che opera con azioni singole, esercitando l’incitamento alla violenza e all’odio per motivi razziali. Agenti della polizia di Milano hanno eseguito in tutt’Italia perquisizioni delegate dalla Procura dei minorenni e da quella del Tribunale ordinario del capoluogo lombardo. Le Indagini Digos in tutta Italia: una rete razzista affiliava minorenni L'Identità. Lidentita.it - Indagini Digos in tutta Italia: una rete razzista affiliava minorenni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono lecontro i militanti di unae suprematista organizzata ine che opera con azioni singole, esercitando l’incitamento alla violenza e all’odio per motivi razziali. Agenti della polizia di Milano hanno eseguito in tutt’perquisizioni delegate dalla Procura deie da quella del Tribunale ordinario del capoluogo lombardo. Lein: unaL'Identità.

