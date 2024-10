Guardaroba d’autunno: come rinnovarlo seguendo le tendenze e restando nel budget (Di giovedì 17 ottobre 2024) Klarna svela i consigli per un refresh secondo i trend del momento, a prova di budget! L’inizio di una nuova stagione è sempre un’ottima occasione per rinnovare il proprio stile, ma come farlo senza mettere a rischio il portafoglio? Klarna, leader globale nei pagamenti e nei servizi di shopping assistiti da intelligenza artificiale, corre in aiuto con alcuni preziosi consigli, ispirati dai trend più virali sul web, per aggiornare il Guardaroba autunnale senza esagerare con le spese. Il trend del “Capsule Wardrobe”. Meno è meglio! Una delle tendenze più seguite su TikTok è la Capsule Wardrobe, con oltre 152 mila visualizzazioni, solo in Italia, nell’ultimo mese: un Guardaroba essenziale composto da pochi capi chiave, perfetti per essere mixati e abbinati in molteplici outfit. 361magazine.com - Guardaroba d’autunno: come rinnovarlo seguendo le tendenze e restando nel budget Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Klarna svela i consigli per un refresh secondo i trend del momento, a prova di! L’inizio di una nuova stagione è sempre un’ottima occasione per rinnovare il proprio stile, mafarlo senza mettere a rischio il portafoglio? Klarna, leader globale nei pagamenti e nei servizi di shopping assistiti da intelligenza artificiale, corre in aiuto con alcuni preziosi consigli, ispirati dai trend più virali sul web, per aggiornare ilautunnale senza esagerare con le spese. Il trend del “Capsule Wardrobe”. Meno è meglio! Una dellepiù seguite su TikTok è la Capsule Wardrobe, con oltre 152 mila visualizzazioni, solo in Italia, nell’ultimo mese: unessenziale composto da pochi capi chiave, perfetti per essere mixati e abbinati in molteplici outfit.

