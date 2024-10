Gruppo consiliare ‘Futuro per Montesarchio’: “Mensa scolastica in ritardo e con stangata” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo consiliare “Futuro per Montesarchio”: “Cari concittadini, dopo aver denunciato il ritardo con cui l’Amministrazione comunale di Montesarchio quest’anno attiverà il servizio Mensa (si dice il 21 Ottobre), ci troviamo a segnalare il SALASSO ECONOMICO a cui saranno sottoposte le famiglie che usufruiranno del servizio. Oltre al danno, la beffa! Leggiamo sgomenti che il prezzo del ticket quest’anno è stato fissato, con delibera di giunta del 11/10/2024, a € 5,67 per i nuclei familiari con ISEE superiore a 21.000 €, rispetto ai €4,30 dello scorso anno. Data la cifra del tetto massimo impostato, deduciamo che una larga fetta di famiglie, dove almeno uno dei genitori lavora a tempo pieno, rientra nello scaglionamento più alto, e si troverà a pagare quella cifra. Anteprima24.it - Gruppo consiliare ‘Futuro per Montesarchio’: “Mensa scolastica in ritardo e con stangata” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del“Futuro per Montesarchio”: “Cari concittadini, dopo aver denunciato ilcon cui l’Amministrazione comunale di Montesarchio quest’anno attiverà il servizio(si dice il 21 Ottobre), ci troviamo a segnalare il SALASSO ECONOMICO a cui saranno sottoposte le famiglie che usufruiranno del servizio. Oltre al danno, la beffa! Leggiamo sgomenti che il prezzo del ticket quest’anno è stato fissato, con delibera di giunta del 11/10/2024, a € 5,67 per i nuclei familiari con ISEE superiore a 21.000 €, rispetto ai €4,30 dello scorso anno. Data la cifra del tetto massimo impostato, deduciamo che una larga fetta di famiglie, dove almeno uno dei genitori lavora a tempo pieno, rientra nello scaglionamento più alto, e si troverà a pagare quella cifra.

