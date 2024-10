Genoa-Bologna (sabato 19 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Marassi sfida rossoblu tra Genoa e Bologna con i padroni di casa che cercano di uscire dalla crisi che non è solo tecnica ma anche societaria e che li sta tenendo incollati nella zona rossa della classifica. La sconfitta 5-1 contro l’Atalanta in una gara a senso unico è stata l’emblema delle difficoltà di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Genoa-Bologna (sabato 19 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Marassi sfida rossoblu tracon i padroni di casa che cercano di uscire dalla crisi che non è solo tecnica ma anche societaria e che li sta tenendo incollati nella zona rossa della classifica. La sconfitta 5-1 contro l’Atalanta in una gara a senso unico è stata l’emblema delle difficoltà di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Genoa-Bologna : dove vederla - orario e probabili formazioni - Le […]. Allo Stadio Luigi Ferraris andrà in scena la sfida di Serie A Genoa-Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Genoa-Bologna. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. (Calcionews24.com)

Caos Genoa : Balotelli in bilico - Gilardino pure. Perché già la gara con il Bologna sarà decisiva per il futuro del club - Chi è arrivato non è ancora riuscito a non farli rimpiangere. Anzi, in porta il problema è doppio, visto l’infortunio di Gollini che starà fuori per diverse settimane. La società è in difficoltà. Dimostrazione di vicinanza ma anche un avvertimento. Magari sacrificando un altro big (e l’indiziato è Frendrup), ma acquistando per mantenere la categoria ed essere più appetibili verso potenziali ... (Ilfattoquotidiano.it)

Doveri arbitra Genoa-Bologna - precedenti positivi con il Grifone - . Designato l'arbitro di Genoa-Bologna di sabato alle 15, sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, insieme a lui a dirigere la gara ci saranno gli assistenti Imperiale e Berti, il quarto uomo sarà Arena mentre al Var la coppia sarà formata da Pairetto e Marini. . Dove vedere Genoa-Bologna in. (Genovatoday.it)