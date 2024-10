Thesocialpost.it - Folgorato mentre lavora a un traliccio: operaio muore a 27 anni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È deceduto durante il trasporto in ospedale l’di 27che era rimastoin un cantiere a Bagolino, in provincia di Brescia. Originario del Perù e residente ufficialmente a Firenze, l’uomo è stato colpito da una scarica elettricastavando su un. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorritori, tra cui l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d’urgenza in ospedale, purtroppo l’non ce l’ha fatta. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente per accertare eventuali responsabilità e migliorare le misure di sicurezza nei cantieri. La tragica notizia ha suscitato grande dolore e preoccupazione nella comunità locale e tra i colleghi di lavoro dell’uomo.