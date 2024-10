Fiera, piano anti baby gang. Zero musica e più steward: "Per ridurre le criticità" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà un luna a park a "volume Zero" fino alla fine della Fiera. La sperimentazione dello scorso fine settimana, secondo i rappresentanti degli operatori dello spettacolo viaggiante, ha aiutato a lavorare meglio e ridotto o azzerato le risse tra ragazzi che si erano invece registrate in apertura di manifestazione e che venerdì scorso avevano portato il sindaco Matteo Franconi a firmare una diffida ai giostrai per ridurre la musica delle giostre nel weekend. Ieri pomeriggio l’assessore Alessandro Puccinelli ha incontrato l’associazione di categoria per fare il punto della situazione ed è emerso che la misura sperimentata venerdì, sabato e domenica scorsi hanno permesso a chi deve controllare l’area di lavorare meglio. Lanazione.it - Fiera, piano anti baby gang. Zero musica e più steward: "Per ridurre le criticità" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà un luna a park a "volume" fino alla fine della. La sperimentazione dello scorso fine settimana, secondo i rappresentdegli operatori dello spettacolo viaggiante, ha aiutato a lavorare meglio e ridotto o azzerato le risse tra ragazzi che si erano invece registrate in apertura di manifestazione e che venerdì scorso avevano portato il sindaco Matteo Franconi a firmare una diffida ai giostrai perladelle giostre nel weekend. Ieri pomeriggio l’assessore Alessandro Puccinelli ha incontrato l’associazione di categoria per fare il punto della situazione ed è emerso che la misura sperimentata venerdì, sabato e domenica scorsi hanno permesso a chi deve controllare l’area di lavorare meglio.

