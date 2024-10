Ferrari ad Austin per un doppio touchdown (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carletto Leclerc ha compiuto ieri 27 anni. Tutti gli hanno tanti auguri, ma lui il regalo spera di farselo da solo, tra sabato e domenica. O meglio: sarà indispensabile l’aiuto della Ferrari, che potrebbe ritagliarsi il ruolo di arbitro nel duello tra Norris e Verstappen. Due chances. La Formula Uno torna dopo una pausa lunga quattro settimane. Torna sul circuito più bello tra quelli di ultima generazione: Austin, in Texas. Il Gran Premio degli Stati Uniti offre una doppia opportunità: sabato alle 20 è in programma la Sprint Race, domenica alle 21 scatterà invece la gara vera e propria. Ciò significa che già venerdì saranno disputate le qualifiche per determinare la griglia di partenza della corsa breve sui 100 chilometri. Le novità. Con questo format di week end, non di rado Leclerc si è trovato bene. "C’è poco tempo per individuare l’assetto giusto – spiega Charles –. Sport.quotidiano.net - Ferrari ad Austin per un doppio touchdown Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carletto Leclerc ha compiuto ieri 27 anni. Tutti gli hanno tanti auguri, ma lui il regalo spera di farselo da solo, tra sabato e domenica. O meglio: sarà indispensabile l’aiuto della, che potrebbe ritagliarsi il ruolo di arbitro nel duello tra Norris e Verstappen. Due chances. La Formula Uno torna dopo una pausa lunga quattro settimane. Torna sul circuito più bello tra quelli di ultima generazione:, in Texas. Il Gran Premio degli Stati Uniti offre una doppia opportunità: sabato alle 20 è in programma la Sprint Race, domenica alle 21 scatterà invece la gara vera e propria. Ciò significa che già venerdì saranno disputate le qualifiche per determinare la griglia di partenza della corsa breve sui 100 chilometri. Le novità. Con questo format di week end, non di rado Leclerc si è trovato bene. "C’è poco tempo per individuare l’assetto giusto – spiega Charles –.

F1 ad Austin - Vasseur “Ferrari carica - ancora tutto aperto” - “Con la gara di Austin inizia l’intenso finale di stagione fatto di sei gare organizzate su due triplette in sole otto settimane – l’analisi del team principal della Ferrari, Fred Vasseur -. Leclerc e Sainz si sono preparati bene e la squadra è carica e come sempre ci concentreremo su noi stessi per portare a casa il meglio dal pacchetto a nostra disposizione. (Unlimitednews.it)

F1| Ferrari : ad Austin per valutare le novità di Monza e Singapore nei curvoni - Tutto quello che sarà sperimentato e prodotto d’ora in avanti, servirà anche per la vettura della prossima stagione. La Ferrari negli Usa farà debuttare un nuovo fondo su cui i tecnici stanno lavorando da circa sei settimane, dopo il trionfo di Leclerc a Monza, fiduciosi di avere definitivamente risolto il fastidioso problema dei sobbalzi alle alte velocità (porpoising) e di avere aggiunto ... (Metropolitanmagazine.it)

F1 Gp Austin 2024 - Vasseur : “Ferrari carica - le classifiche sono aperte”. Torna la Sprint - "In questo weekend – prosegue Vasseur – sarà particolarmente importante la preparazione fatta a casa prima di arrivare in circuito: torna infatti il formato Sprint e questo significa che avremo un'unica sessione di prove libere prima di andare in qualifica per la corsa da cento chilometri del sabato. (Sport.quotidiano.net)