Gaeta.it - Emergenza cinghiali in Abruzzo: devastati 25 ettari di sorgo a Manoppello

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In, la crisi agricola legata all’aumento della popolazione dista raggiungendo livelli critici, con gravi conseguenze per gli agricoltori locali. A, un campo didi 25è stato distrutto in poche ore, con il 80% del raccolto andato perduto. Gli agricoltori della Val Pescara, e in particolare aScalo, si trovano ad affrontare un’senza precedenti, costretti a vedere i loro sforzi vanificati da questi animali selvatici. Danni ingenti ai raccolti Il, utilizzato principalmente per l’alimentazione del bestiame, non è particolarmente appetibile per i. Tuttavia, questo non ha fermato l’invasione che ha portato a danni devastanti in questo campo e in molti altri. Marco Finocchio, presidente dell’associazione L’in agris, ha sottolineato la gravità della situazione.