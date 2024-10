Emergenza cinghiali, aperto un tavolo di confronto per affrontare il problema (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, un incontro tecnico fortemente voluto da Coldiretti Caserta presso la sede del Parco Regionale del Matese per riaccendere i riflettori sulla sentita problematica relativa ai numerosi cinghiali che continuano a provocare danni sia a livello Casertanews.it - Emergenza cinghiali, aperto un tavolo di confronto per affrontare il problema Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, un incontro tecnico fortemente voluto da Coldiretti Caserta presso la sede del Parco Regionale del Matese per riaccendere i riflettori sulla sentitatica relativa ai numerosiche continuano a provocare danni sia a livello

Emergenza cinghiali - San Bartolomeo in Galdo chiede interventi urgenti alla Regione - “È necessario agire con prontezza per tutelare l’incolumità dei nostri cittadini e salvaguardare il patrimonio agricolo locale, messo a rischio dalle incursioni di questi animali. L’urgenza della richiesta è dovuta anche alla scadenza dell’autorizzazione all’operato dei Bioregolatori, che in passato hanno contribuito a controllare la popolazione di cinghiali, riducendo il problema. (Anteprima24.it)

Emergenza cinghiali a Vasto - la caccia selettiva viene prorogata fino al 23 gennaio 2025 - È stata prorogata fino al 23 gennaio del 2025 la caccia selettiva del cinghiale sul territorio comunale di Vasto. L’ordinanza sindacale n. 61 dell’8 ottobre 2024 prevede l’abbattimento di sessanta esemplari che saranno assegnati gratuitamente ai cacciatori che parteciperanno alle operazioni, il... (Chietitoday.it)

Emergenza cinghiali - parte il servizio di trappole e catture : ecco il piano del Comune - Il tavolo tecnico tra Comune, Regione, Provincia, Asl e Universita della Tuscia porta il primo risultato. Erano state ragionate diverse strategie per combattere il problema dei cinghiali nel centro abitato, alla fine si è deciso di muoversi verso la cattura tramite trappole. Inizia... (Viterbotoday.it)