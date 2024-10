Dramma a Milano: Uomo Trovato Morto in Viale Giovanni da Cermenate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattinata di oggi, Milano è scossa da un grave evento di cronaca che ha visto la scoperta di un Uomo senza vita in strada. L’incidente è avvenuto in Viale Giovanni da Cermenate, dove, secondo le prime notizie, la vittima è stata rinvenuta intorno alle 5. L’acclarata presenza di ferite da arma da taglio sul corpo ha destato immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine, avviando un’inchiesta per fare chiarezza su questo tragico avvenimento. La scena del crimine e l’intervento delle autorità Intorno alle 5 del mattino, una chiamata al numero di emergenza ha segnalato la presenza di un corpo a terra in Viale Giovanni da Cermenate. Prontamente, sono arrivate sul posto le volanti della polizia insieme ai soccorsi del 118. Gaeta.it - Dramma a Milano: Uomo Trovato Morto in Viale Giovanni da Cermenate Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattinata di oggi,è scossa da un grave evento di cronaca che ha visto la scoperta di unsenza vita in strada. L’incidente è avvenuto inda, dove, secondo le prime notizie, la vittima è stata rinvenuta intorno alle 5. L’acclarata presenza di ferite da arma da taglio sul corpo ha destato immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine, avviando un’inchiesta per fare chiarezza su questo tragico avvenimento. La scena del crimine e l’intervento delle autorità Intorno alle 5 del mattino, una chiamata al numero di emergenza ha segnalato la presenza di un corpo a terra inda. Prontamente, sono arrivate sul posto le volanti della polizia insieme ai soccorsi del 118.

