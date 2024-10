Don Matteo 14: la nuova stagione in onda su Rai 1 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don Matteo 14: la nuova stagione in onda su Rai 1. Trama, cast, attori, personaggi, novità, episodi, quante puntate, streaming Don Matteo 14 parte in prima visione su Rai 1 da giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 21.30. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 14esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi, a cominciare dal Capitano, e ci saranno uscite di scena importanti. Si tratta della seconda stagione con protagonista Raoul Bova. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama La capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il magistrato Marco Nardi (Maurizio Lastrico) convoleranno finalmente a nozze, e quindi poi lasceranno definitivamente la serie. Tpi.it - Don Matteo 14: la nuova stagione in onda su Rai 1 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Don14: lainsu Rai 1. Trama, cast, attori, personaggi, novità, episodi, quante puntate, streaming Don14 parte in prima visione su Rai 1 da giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 21.30. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 14esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi, a cominciare dal Capitano, e ci saranno uscite di scena importanti. Si tratta della seccon protagonista Raoul Bova. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama La capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il magistrato Marco Nardi (Maurizio Lastrico) convoleranno finalmente a nozze, e quindi poi lasceranno definitivamente la serie.

