Dice che con la separazione da Ben Affleck “tutto il mio mondo è esploso” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jennifer Lopez riflette sulla vita dopo Ben Affleck: una nuova prospettiva su amore e felicità Jennifer Lopez ha rivelato di non essere attivamente alla ricerca di un nuovo partner dopo la sua separazione da Ben Affleck, ampiamente pubblicizzata e dolorosa. In una conversazione sincera con Nikki Glazer, pubblicata mercoledì sulla rivista Interview, Lopez ha condiviso i suoi pensieri sulle relazioni e sulla crescita personale. “Non ci sono nuovi criteri perché non sto cercando nessuno”, ha affermato. “Perché dovrei?” Abbracciare l’amor proprio: imparare a essere completi senza un partner Lopez, nota per la sua natura romantica, ha ammesso che per molto tempo ha creduto che avere una relazione fosse essenziale per la felicità. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jennifer Lopez riflette sulla vita dopo Ben: una nuova prospettiva su amore e felicità Jennifer Lopez ha rivelato di non essere attivamente alla ricerca di un nuovo partner dopo la suada Ben, ampiamente pubblicizzata e dolorosa. In una conversazione sincera con Nikki Glazer, pubblicata mercoledì sulla rivista Interview, Lopez ha condiviso i suoi pensieri sulle relazioni e sulla crescita personale. “Non ci sono nuovi criteri perché non sto cercando nessuno”, ha affermato. “Perché dovrei?” Abbracciare l’amor proprio: imparare a essere completi senza un partner Lopez, nota per la sua natura romantica, ha ammesso che per molto tempo ha creduto che avere una relazione fosse essenziale per la felicità.

