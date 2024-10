Desirée Mariottini, definitive le condanne per la morte della 16enne: la sentenza della Cassazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Cassazione ha reso definitive anche le ultime due condanne relative all’omicidio di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta il 19 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato a Roma, nel quartiere San Lorenzo. I Supremi giudici hanno confermato quanto stabilito nel secondo processo di appello, nel maggio scorso, che aveva ridotto le pene per i quattro imputati. Contestati, a seconda delle posizione, omicidio, violenza sessuale, cessione di droga e morte come conseguenza di altro reato. In particolare diventano definitive le pene a 22 anni per Mamadou Gara e a 26 anni per Alinno Chima. Erano già definitive le condanne a 18 anni per Brian Minthe e all’ergastolo per Yousef Salia. Il secondo processo di appello era stato disposto dalla Cassazione che nell’ottobre del 2023 aveva fatto cadere alcuni capi di imputazione. Ilfattoquotidiano.it - Desirée Mariottini, definitive le condanne per la morte della 16enne: la sentenza della Cassazione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laha resoanche le ultime duerelative all’omicidio di, la ragazza di 16 anni trovata morta il 19 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato a Roma, nel quartiere San Lorenzo. I Supremi giudici hanno confermato quanto stabilito nel secondo processo di appello, nel maggio scorso, che aveva ridotto le pene per i quattro imputati. Contestati, a seconda delle posizione, omicidio, violenza sessuale, cessione di droga ecome conseguenza di altro reato. In particolare diventanole pene a 22 anni per Mamadou Gara e a 26 anni per Alinno Chima. Erano giàlea 18 anni per Brian Minthe e all’ergastolo per Yousef Salia. Il secondo processo di appello era stato disposto dallache nell’ottobre del 2023 aveva fatto cadere alcuni capi di imputazione.

