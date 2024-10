Deposizioni di corone e rievocazioni: proseguono a Cervia le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) proseguono a Cervia le celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione. Sabato 19 ottobre alle 8.30 la deposizione di corone sui cippi del territorio cervese. Alle 16.00 l'apertura della Mostra collettiva “Il Giorno di una nuova alba” di Paolo Ancarani, Onorio Bravi, Giampiero Maldini, Luciano Ravennatoday.it - Deposizioni di corone e rievocazioni: proseguono a Cervia le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)leper gli 80dalla. Sabato 19 ottobre alle 8.30 la deposizione disui cippi del territorio cervese. Alle 16.00 l'aperturaMostra collettiva “Il Giorno di una nuova alba” di Paolo Ancarani, Onorio Bravi, Giampiero Maldini, Luciano

