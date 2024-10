Danni provocati dai cervi sfiorano un milione di euro: agricoltori in allarme (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Aquila - Dal 2019, quasi 7.000 denunce di Danni causati dai cervi alle coltivazioni, con un impatto economico significativo sulle colture. Le segnalazioni degli agricoltori sui Danni provocati dai cervi hanno raggiunto numeri preoccupanti, con perdite economiche che sfiorano il milione di euro nel periodo 2019-2023. Le coltivazioni più colpite sono state il farro e l’erbaio, con diverse altre specie agricole danneggiate. I cervi stanno causando un serio problema per gli agricoltori locali, con il valore dei Danni che si avvicina al milione di euro, come riportato nella relazione tecnica commissionata dalla Regione alla società cooperativa DreAm. Lo studio evidenzia un incremento significativo degli episodi di danneggiamento registrati tra il 2019 e il 2023, con un totale di quasi 7.000 denunce e Danni stimati in 895. Abruzzo24ore.tv - Danni provocati dai cervi sfiorano un milione di euro: agricoltori in allarme Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Aquila - Dal 2019, quasi 7.000 denunce dicausati daialle coltivazioni, con un impatto economico significativo sulle colture. Le segnalazioni deglisuidaihanno raggiunto numeri preoccupanti, con perdite economiche cheildinel periodo 2019-2023. Le coltivazioni più colpite sono state il farro e l’erbaio, con diverse altre specie agricole danneggiate. Istanno causando un serio problema per glilocali, con il valore deiche si avvicina aldi, come riportato nella relazione tecnica commissionata dalla Regione alla società cooperativa DreAm. Lo studio evidenzia un incremento significativo degli episodi di danneggiamento registrati tra il 2019 e il 2023, con un totale di quasi 7.000 denunce estimati in 895.

