Dal giallo dell’ultimo selfie con la fidanzata alla polvere bianca sulla scrivania | cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Eccodel cantanteche le cause delladel cantante, ex componente della band degli One Direction, sono da attribuire a una caduta dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires: non è chiaro, però, se il gesto sia stato volontario, e se quindi si tratta di suicidio, o se si sia trattato di un incidente. Ma sono ancora molti i punti oscuri da chiariretragica vicenda: a partire da unpubblicato su Snapchat dache lo ritrae sorridente al fianco dellaKate Cassidy poche ore prima della sua. In realtà, il contenuto sarebbe sì stato pubblicato poche ore prima della tragedia ma sarebbe vecchio: sarebbe stato infatti programmato dall’assistente social media manager dell’artista.