Da Baglioni a Papaleo: ecco le sorprese al Fabbri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sta per partire la stagione teatrale 2024/2025 al Teatro Diego Fabbri – organizzata dall'Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni e con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi – che aprirà il sipario venerdì 1° novembre con la commedia 'I ragazzi irresistibili' interpretata da Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Agli spettacoli già programmati sono stati aggiunti altri tre prestigiosi appuntamenti dedicati alla musica, ma non solo. I nuovi eventi 'Fuori abbonamento' sono i seguenti: il 29, 30 novembre e 1 dicembre (ore 21) Claudio Baglioni tornerà a Forlì col suo concerto 'Piano di volo soloTris'.

Claudio Baglioni in concerto al Diego Fabbri : le date - Baglioni era già stato nei teatri italiani, incluso il Fabbri, con altri due concerti da solista, ovvero ‘Solo’ e ‘Solo bis’ e ora torna in questa location con Piano di volo – Solo tris che prevede tre live in ogni città del tour, tra il 2024 e il 2025, per un totale di 132 nuovi appuntamenti in calendario. (Ilrestodelcarlino.it)