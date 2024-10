Cittadini consapevoli. I ragazzi a lezione di emergenze e calamità (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono gli angeli che ci proteggono, le persone che si occupano di proteggere la cittadinanza nei momenti di emergenza. È dedicata a loro la settimana nazionale della Protezione Civile, il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, d’intesa con la direzione regionale della protezione civile e della sicurezza del territorio e con l’ufficio scolastico regionale, grazie anche al supporto delle autorità civili e militari locali, ha deciso di promuovere un evento particolarmente significativo dedicato ai più giovani, in particolare agli alunni delle III classi della scuola primaria di secondo grado dell‘Istituto comprensivo Betti e dell’Istituto comprensivo Fracassetti. Ilrestodelcarlino.it - Cittadini consapevoli. I ragazzi a lezione di emergenze e calamità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono gli angeli che ci proteggono, le persone che si occupano di proteggere la cittadinanza nei momenti di emergenza. È dedicata a loro la settimana nazionale della Protezione Civile, il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, d’intesa con la direzione regionale della protezione civile e della sicurezza del territorio e con l’ufficio scolastico regionale, grazie anche al supporto delle autorità civili e militari locali, ha deciso di promuovere un evento particolarmente significativo dedicato ai più giovani, in particolare agli alunni delle III classi della scuola primaria di secondo grado dell‘Istituto comprensivo Betti e dell’Istituto comprensivo Fracassetti.

