Cinque modi per rendere il tapis roulant un po' meno noioso

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilè sempre così? Fare attività fisica nei mesi più freddi richiede un po' più di sforzo rispetto ai lunghi e caldi giorni estivi. Invece di allacciarti le sneaker e correre velocemente unachilometri nel quartiere, ora i tuoi percorsi dipendono da alcune condizioni. È troppo freddo? Troppo buio? È proprio in questi momenti che entra in gioco il buon vecchio. Per molti, ilpuò sembrare uno strumento di tortura. Ti muovi, ma non vai da nessuna parte. Un allenamento che normalmente ti permette di godere dei suoni e dei panorami all'aperto si trasforma in qualcosa di completamente diverso quando lo fai nel tuo seminterrato o in una palestra locale, circondato da persone e i loro treppiedi. La buona notizia? Con il giusto atteggiamento e un approccio adeguato, l'allenamento sulnon risulta più tanto terribile.