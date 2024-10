Ciclismo su pista, Letizia Paternoster beffata: è quarta nell’eliminazione. Oro alla neozelandese Wollaston (Di giovedì 17 ottobre 2024) Grande amarezza per l’Italia nella gara a eliminazione femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Ballerup (Danimarca). Purtroppo Letizia Paternoster è giunta quarta, venendo beffata sul più bello dalla neozelandese Wollaston. Si tratta del secondo quarto posto per le azzurre in questa rassegna mondiale dopo quello di Martina Fidanza ieri nello scratch. Paternoster che ha interpretato bene la gara, rimanendo sempre nella pancia del gruppo, coperta, non esponendosi troppo e cercando di restare fuori dai rischi negli sprint. A mano a mano alcuni buoni nomi sono stati estromessi come la norvegese Stenberg e la tedesca Teutenberg. Le prime sei a giocarsi le medaglie erano comunque attese: Kopecky, Tracka, Martins, Gillespie, Wollaston e Paternoster. Oasport.it - Ciclismo su pista, Letizia Paternoster beffata: è quarta nell’eliminazione. Oro alla neozelandese Wollaston Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Grande amarezza per l’Italia nella gara a eliminazione femminile ai Mondiali disudi Ballerup (Danimarca). Purtroppoè giunta, venendosul più bello d. Si tratta del secondo quarto posto per le azzurre in questa rassegna mondiale dopo quello di Martina Fidanza ieri nello scratch.che ha interpretato bene la gara, rimanendo sempre nella pancia del gruppo, coperta, non esponendosi troppo e cercando di restare fuori dai rischi negli sprint. A mano a mano alcuni buoni nomi sono stati estromessi come la norvegese Stenberg e la tedesca Teutenberg. Le prime sei a giocarsi le medaglie erano comunque attese: Kopecky, Tracka, Martins, Gillespie,

