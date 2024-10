“Bambini con ferite d’arma da fuoco alla testa, altri dicevano di sperare di morire”: cosa hanno visto 65 medici Usa a Gaza. L’indagine del Nyt (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non c’è solo la testimonianza di Mark Perlmutter, il chirurgo ebreo americano che ha prestato servizio al Gaza European Hospital per conto dell’Oms tra marzo e aprile e che ha raccontato, sia al Fatto Quotidiano che al congresso Usa di aver soccorso, tra gli altri, anche Bambini con “proiettili di cecchini conficcati nel loro petto” in alcuni casi “colpiti due volte” anche con proiettili “al lato della testa”. Secondo una recente inchiesta del New York Times sono decine i medici volontari che hanno prestato servizio nella Striscia che hanno testimoniato di aver curato Bambini colpiti alla testa o al petto. Ilfattoquotidiano.it - “Bambini con ferite d’arma da fuoco alla testa, altri dicevano di sperare di morire”: cosa hanno visto 65 medici Usa a Gaza. L’indagine del Nyt Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non c’è solo la testimonianza di Mark Perlmutter, il chirurgo ebreo americano che ha prestato servizio alEuropean Hospital per conto dell’Oms tra marzo e aprile e che ha raccontato, sia al Fatto Quotidiano che al congresso Usa di aver soccorso, tra gli, anchecon “proiettili di cecchini conficcati nel loro petto” in alcuni casi “colpiti due volte” anche con proiettili “al lato della”. Secondo una recente inchiesta del New York Times sono decine ivolontari cheprestato servizio nella Striscia chetestimoniato di aver curatocolpitio al petto.

