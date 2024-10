Astro Bot si aggiorna con nuovi livelli speedrun gratuiti (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Asobi, lo studio dietro l'acclamato Astro Bot pubblicato di recente su PS5, ha annunciato una serie di nuovi contenuti gratuiti in arrivo per il platform a partire da oggi, 17 ottobre. Nicolas Doucet, director del gioco, ha comunicato la notizia tramite un post sul PlayStation Blog, ringraziando i fan per l'incredibile supporto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Asobi, lo studio dietro l'acclamatoBot pubblicato di recente su PS5, ha annunciato una serie dicontenutiin arrivo per il platform a partire da oggi, 17 ottobre. Nicolas Doucet, director del gioco, ha comunicato la notizia tramite un post sul PlayStation Blog, ringraziando i fan per l'incredibile supporto

ASTRO BOT : Nuovi livelli e Bot da salvare in arrivo - Il gioco potrebbe necessitare di un nuovo aggiornamento per poterli visualizzare. Si tratta di livelli speedrun, dove la velocità è tutto per portarli a termine e registrare il miglior punteggio possibile. Al suo interno dovreste trovare anche dei nuovi robot da salvare, tratti da altri giochi PlayStation, come Stellar Blade ed altri che non erano inclusi nella versione base. (Gamerbrain.net)

Nuovi contenuti per Astro Bot - Il primo livello si intitolerà Velocità al lavoro dove Con l’aiuto di Barkster, il bulldog booster, gli utenti potranno farsi strada a tutta velocità attraverso una città sospesa nel cielo. Questo update del titolo è mirato ad ampliare l’offerta di Astro Bot e lo farà con nuovi livelli speedrun che, come se non bastasse, saranno pubblicati a cadenza settimanale dal 17 ottobre fino al 14 ... (Nerdpool.it)

