Appello degli attori marchigiani | Vogliamo lavorare nella nostra regione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La vitalitàdelle Marche ha trovato voce durante l'incontro "Marche Cinema, Ciak in campo!", organizzato da Cna Cinema Marche a Fermo. L'evento ha rappresentato un'importante opportunità di confronto e ascolto per i professionisti del settore cinematografico e audiovisivo. Al centro del dibattito è emersa la richiesta di valorizzazione del talento locale e pari opportunità di lavoro per coloro che operano nel cinema,televisione e nel teatro, lontano dalle grandi produzioni delle metropoli. Un settore ricco di talento Glisono stati descritti come una comunità straordinaria, ricca di talento e professionalità. Andrea Caranfa, direttore della Cna di Fermo, ha sottolineato l'importanza di riconoscere e valorizzare questi professionisti.