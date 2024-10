“Anche la trap è cultura. Sarò l’anti Giuli. Ruberti? E’ un fuoriclasse”. Parla Smeriglio (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata una sorpresa soprattutto per lui. “Col sindaco Gualtieri da un po’ stavamo dialogando su come sarei potuto essere utile. Poi la decisione di Miguel Gotor di lasciare ha accelerato t Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - “Anche la trap è cultura. Sarò l’anti Giuli. Ruberti? E’ un fuoriclasse”. Parla Smeriglio Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata una sorpresa soprattutto per lui. “Col sindaco Gualtieri da un po’ stavamo dialogando su come sarei potuto essere utile. Poi la decisione di Miguel Gotor di lasciare ha accelerato t Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Cosa sono gli extraprofitti delle banche e qual è la proposta del governo - Un caso particolare: gli extraprofitti delle banche C’è poi l’extraprofitto bancario, che consiste nell’incremento improvviso dei profitti delle banche, legato soprattutto a eventi eccezionali come le variazioni della domanda di prodotti bancari, le politiche adottate dalle banche centrali o l’aumento dei tassi d’interesse - come quello deciso dalla Bce, nell’ultimo anno, per far fronte al ... (Quotidiano.net)

Lo scontro tra Lega e Forza Italia sugli extraprofitti delle banche - Una cosa ha ribadito: «Con noi non ci saranno mai tasse sugli extra profitti delle banche». Ad agitare il governo è l’ipotesi di tassare gli extraprofitti delle banche, con scintille tra chi si dice favorevole, come la Lega, e chi blocca qualsiasi ipotesi in merito, come Forza Italia. Per lui «non possiamo pensare di fare la guerra alle banche», che comunque «devono dare un contributo, ... (Lettera43.it)

Manovra - la Lega : “Tassare gli extraprofitti delle banche - non gli operai”. Tajani ribatte : “Con noi mai!” - Ma intanto Lega e Forza Italia si sfidano sulle tasse. "Con noi non ci saranno mai tasse sugli extra profitti delle banche", ribatte Antonio Tajani, puntualizzando che la manovra andrà discussa e concordata tra alleati L'articolo Manovra, la Lega: “Tassare gli extraprofitti delle banche, non gli operai”. (Firenzepost.it)